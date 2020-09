‘Aantal euthanasiegevallen zal verdubbelen binnen acht jaar’

Het aantal gevallen van euthanasie zal de komende acht jaar verdubbelen. Die verwachting spreekt Steven Pleiter uit in een interview met Trouw. Pleiter vertrekt als bestuurder van Expertisecentrum Euthanasie, de voormalige Levenseindekliniek.

Vorig jaar waren er landelijk bijna 6400 gevallen van euthanasie, waarvan bijna 900 keer door artsen van het Expertisecentrum Euthanasie. Negen jaar geleden, voor de Levenseindekliniek begon, werd 3700 keer euthanasie verleend. Pleiter spreekt van een maatschappelijke ontwikkeling.

“De naoorlogse generatie, de ouderen van nu, hebben een vrije opvoeding gehad en hebben nadrukkelijke ideeën over hun levenseinde”, aldus Pleiter. “In de landelijke cijfers verwacht ik de komende acht jaar wel weer een verdubbeling, gezien het toenemende aantal ouderen.”

Bij de stijging van het aantal gevallen van euthanasie in de psychiatrie, bij dementie en bij een stapeling van ouderdomsklachten heeft het Expertisecentrum Euthanasie een doorslaggevende rol gespeeld, stelt Pleiter. “Wij hebben wel laten zien dat bij een aantal aandoeningen toch euthanasie mogelijk is – terwijl we in 2012 dachten: dat zou complex kunnen zijn.”

Zo steeg het aantal mensen dat euthanasie kreeg bij (beginnende of gevorderde) dementie in acht jaar van 42 naar 162. Het expertisecentrum behandelde vorig jaar 96 van die casussen. Het aantal keren dat euthanasie werd verleend aan psychiatrisch patiënten steeg van 14 naar 68, waarvan 62 bij het expertisecentrum.