OM eist boetes en taakstraffen tegen bedreigers Clarice Gargard

Tegen de eerste vier personen die maandag terecht stonden omdat ze hatelijke reacties hebben geplaatst onder een livestream van journaliste Clarice Gargard heeft het Openbaar Ministerie maandag boetes en taakstraffen geëist. In het strafproces, dat meerdere dagen duurt, staan in totaal 25 mensen terecht. Twee van de verdachten moeten volgens het OM een taakstraf van 30 uur krijgen en twee een boete van 350 euro voor “opruiing tot een strafbaar feit”.

De verdachten plaatsten twee jaar geleden reacties bij een filmpje dat Gargard deelde op Facebook waarop demonstranten te zien waren van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet tijdens de sinterklaasintocht in Amstelveen in 2018. Zo reageerde een van de verdachten die maandag terecht stond met de woorden: “Bom erop”. Anderen zeiden: “Jammer dat ze de slavernij hebben afgeschaft, ik zou de zweep erover halen. Stelletje NSB’ers. Kan daar geen vrachtwagen over heen rijden” en “Hoe laat gaan we? Walsen we er even overheen”.

De eerste zittingsdag bij de rechtbank in Amsterdam begon roerig. Zondag bleek dat het OM officier van justitie Jacobien Vreekamp van de zaak had gehaald, omdat haar onafhankelijkheid ter discussie werd gesteld. Vreekamp was medeverantwoordelijk voor het besluit de vervolging van rapper Akwasi te seponeren, maar er ontstond ophef over haar rol toen bekend werd dat zij eerder met een voorman van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in het bestuur zat van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam.

Gargard, onder meer columniste bij NRC, en haar advocaat Sidney Smeets moesten in de media lezen dat de officier haar zaak niet meer deed en sprak hier op Twitter al haar onvrede over uit. Smeets vroeg de rechtbank de zaak aan te houden omdat Gargard aangaf dat ze geen vertrouwen heeft in de nieuwe aanklager. De rechtbank wees dit verzoek af, waarop de journaliste de zitting uit onvrede heeft verlaten.

De overige verdachten moeten zich dinsdag, donderdag en volgende week voor de rechtbank verantwoorden.