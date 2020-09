Woningmarkt blijf stabiel, ondanks coronacrisis

De woningmarkt trekt zich weinig aan van de coronacrisis. In juli was er een stijging van de gemiddelde verkoopprijs en het aantal transacties, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Zo waren bestaande koopwoningen in juli van dit jaar 7,4 procent duurder dan in juli 2019.

Prijsindex

De prijsindex voor bestaande woningen bereikte in juli het hoogste niveau ooit. Vergeleken met de dip in juni 2013 lagen de prijzen in juli 49,9 hoger. Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien kan er gesproken worden van een stijgende trend, die zelfs door de maatregelen van de overheid omtrent corona niet te stoppen lijkt. De afgelopen maanden schommelde de prijsstijging vrij consistent rond de 7,5 procent.

Voorkeur voor makelaar

Het Kadaster maakte bekend dat het in juli 22.571 woningtransacties registreerde. Dat is ruim 7 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn 129.073 bestaande koopwoningen verkocht, bijna 7 procent meer dan in dezelfde periode van 2019. Dit betekent dat het ook drukke tijden zijn geweest voor makelaars. De meeste consumenten die hun huis te koop zetten of zelf op zoek zijn naar een huis, hebben nog altijd de voorkeur om een makelaar in de hand te nemen.

Gemiddeld 18,3 bezichtigingen

Voor huizen met een vraagprijs van onder de 1 miljoen is het momenteel niet moeilijk om een koper te vinden. Tot vijf ton worden huizen vrij snel verkocht. Dit heeft met schaarste te maken. Ook in het segment tussen de vijf ton en 1 miljoen gaan huizen als broodjes over de toonbank. Ook al is de afgelopen maanden de drukte iets minder geworden en wordt er minder overboden, betalen mensen nog wel meer dan de vraagprijs. In 2020 zijn er tot nu toe gemiddeld 18,3 bezichtigingen per woning aangevraagd (14,8 in heel 2019). Augustus laat een stabiele lijn zien met 18,7 bezichtigingsaanvragen per verkochte woning.

Historisch lage hypotheekrente

Voor de rest van dit jaar zal het aantrekkelijk blijven om een huis te kopen. Dit heeft vooral te maken door de historisch lage hypotheekrente. De krapte op de huizenmarkt blijft wel een punt van aandacht. Met name (jonge) starters die hun eerste huis kopen, merken dat het aanbod in hun segment beperkt is. Als je een geschikt huis vindt, moet er snel gehandeld worden en moet er vrijwel altijd meer geboden worden dan de vraagprijs. Soms schieten ouders te hulp met de hypotheek, maar als dit niet lukt, haken veel koopstarters af. De verwachtingen zijn dat de stijging van de huizenprijzen in 2020 stabiliseren en de groei licht zal afvlakken.