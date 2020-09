Storing coronatest.nl verholpen, online afspraak maken kan weer

De website coronatest.nl is weer bereikbaar. Het platform kampte maandag aan het einde van de middag met een storing. Daardoor was het even niet mogelijk om een afspraak voor een coronatest te maken. Ook konden mensen die getest zijn even niet online hun uitslag zien. Na korte tijd waren de problemen verholpen. De oorzaak is niet bekend.

GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie van regionale gezondheidsdiensten, vroeg mensen om het afsprakennummer 0800-1202 te bellen voor een coronatest.

Afgelopen vrijdag kampte 0800-1202 met een korte storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Ongeveer een maand geleden was er een storing bij het systeem waarin de afspraken moeten worden ingevoerd. Daardoor konden mensen zowel online als telefonisch geen afspraak maken. Het duurde enkele uren om dat te verhelpen.

Het is de laatste weken erg druk bij het telefoonnummer en online, doordat veel mensen zich willen laten testen. Per week worden iets minder dan 200.000 coronatesten uitgevoerd.