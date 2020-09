Gaskraan Groningen volgend jaar verder dicht dan gedacht

De gaskraan in Groningen gaat nog verder dicht dan eerder was voorzien. Er wordt in het komende gasjaar, dat in oktober begint, maximaal 8,1 miljard kubieke meter gas gewonnen, in plaats van de oorspronkelijk 9,3 miljard kuub. Dat meldt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

Het is de bedoeling dat de gaswinning uiterlijk medio 2022 helemaal stopt. Het kabinet besloot in maart 2018 dat de gaskraan in 2030 dicht zou gaan, maar het is gelukt om veel sneller alternatieven voor Gronings gas te vinden voor grootverbruikers in de industrie en voor huishoudens. Als de gaswinning stopt, vermindert de kans op aardbevingen.