Koning spreekt op 75e VN-vergadering

Koning Willem-Alexander neemt maandag via een onlineverbinding deel aan de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ook koningin Máxima en minister-president Mark Rutte leveren een bijdrage.

De koning zal via een videoboodschap de vergadering toespreken ter gelegenheid van de viering van 75 jaar VN. Rutte draagt met een videoboodschap bij aan het algemeen debat en aan de top over biodiversiteit. Koningin Máxima neemt deel in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is deze bijeenkomst voornamelijk virtueel en reizen de Nederlandse afgevaardigden niet naar New York.

Het is de derde keer dat de koning spreekt tijdens de Algemene Vergadering. Hij zal dit jaar ingaan op het belang van de VN sinds de oprichting, in deze tijd en in de toekomst.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sluiten eveneens aan.