Voorrang voor zorg- en onderwijspersoneel bij coronatest

Mensen die werken in de zorg of het onderwijs kunnen zich vanaf maandag met voorrang laten testen op het coronavirus. Zij worden vooral in de ochtend getest, zodat ze in de avond meteen de uitslag hebben.

De GGD heeft hiervoor ook een speciaal prioriteitsnummer ingevoerd, dat voor deze groep medewerkers zeven dagen per week tussen 7.30 en 20.00 uur bereikbaar is.

Het kabinet had de voorrang voor zorg- en onderwijspersoneel eerder aangekondigd, omdat de wachttijden voor tests steeds langer duren. Wegens tekorten bij de laboratoria kunnen de teststraten de hoge vraag niet aan. Het is de bedoeling dat de regeling tijdelijk van aard is. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.

Om te voorkomen dat ook bij de voorrangsstraten lange wachttijden ontstaan, zijn werkgevers gevraagd in de gaten te houden dat werknemers zich niet met voorrang laten testen als het niet nodig is.