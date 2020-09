Burgemeesters vierkant achter landelijke ‘robuuste aanpak’

De 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad staan vierkant achter de landelijke maatregelen die het kabinet heeft genomen tegen corona. Een regionale aanpak zou volgens hen alleen maar onduidelijkheid scheppen. “Sinds wij in augustus regionale maatregelen troffen , liepen de besmettingen op. Tegen zo’n achtergrond kun je nu alleen maar met landelijk beleid komen”, aldus voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

Hij noemt het pakket maatregelen van het kabinet “robuust en stevig”. “Wij waren het snel eens met het pakket. We hebben nu één verhaal en daar staan wij achter. De specifieke regionale aanpak moeten we even in de kast parkeren. De landelijke aanpak is nu veel effectiever.”

Een mogelijke mondkapjesplicht leidde binnen het beraad wel tot veel discussie. Volgens Bruls laat het kabinet nog uitzoeken in hoeverre die mondkapjes zin hebben. “Daar zijn de experts het nog niet over uit.” In de drie grote steden geldt de komende weken het advies om in de winkels mondbescherming te dragen. “Dit is een crisis van 17,5 miljoen mensen. Ook voor de klanten en winkeliers in de grote steden waar dit advies gaat gelden.”