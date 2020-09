Halsema: dringend advies voor mondkapje in publieke binnenruimte

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wil dat iedereen in de regio een mondkapje draagt in publieke binnenruimtes. Dat dringende advies deed ze maandagavond tijdens een persbijeenkomst op het stadhuis. Ze zei dat dit ook gaat gelden in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost.

Daarmee gaan deze regio’s een stap verder dan het advies van het kabinet dat oproept in winkels een mondkapje te dragen. Volgens Halsema vraagt het grote aantal coronabesmettingen in de stad hierom. Het advies geldt bijvoorbeeld ook voor horecazaken, musea, bibliotheken en overheidsgebouwen.

“We willen dat het in onze stad vanzelfsprekend is dat je in een binnenruimte een mondkapje draagt”, zei Halsema.