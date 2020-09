Amsterdams terras deze winter langer open

Horecaondernemers in Amsterdam krijgen van de gemeente ook in de wintermaanden de ruimte voor een uitgebreid terras. Op die manier wil Amsterdam de ondernemers tegemoet komen voor de beperkende maatregelen die onder andere door het kabinet zijn afgekondigd.

Dat betekent dat de regeling die het voor de horecaondernemers mogelijk maakt om hun terras te vergroten vanaf 1 november wordt verlengd tot 1 maart 2021. Ze hoeven daar niet opnieuw een vergunning voor aan te vragen. Ook mogen terrassen deze winter langer open blijven. Normaal moesten die om 20.00 uur dicht. Dat wordt 22.00 uur, wat de komende drie weken ook de sluitingstijd is voor alle horecazaken.

Wel bepaalt elk stadsdeel uiteindelijk of een uitbreiding van een terras is toegestaan. “Wanneer de druk op de bereikbaarheid, leefbaarheid en openbare ruimte te groot wordt, worden terrasuitbreidingen niet verlengd”, aldus de gemeente. “Zo moeten voetgangers een terras altijd op voldoende en veilige afstand kunnen passeren, mogen overlast voor omwonenden en de parkeerdruk in een wijk niet te groot zijn.”