‘Handhaven coronaregels gaat ten koste van ander politiewerk’

Het handhaven van de nieuwe coronamaatregelen zal ten koste gaan van ander politiewerk. Daarvoor waarschuwt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, in reactie op het besluit van het kabinet en het Veiligheidsberaad om strengere coronamaatregelen te treffen.

“Onvermijdelijk”, zegt Struijs daarover in De Telegraaf. “We zullen andere taken langer moeten laten liggen, we hopen ook dat dit goed wordt uitgelegd aan de burger. Want dit is nu topprioriteit, dat snappen we natuurlijk wel.”

Mensen zullen waarschijnlijk meer geduld moeten hebben voor ze aangifte kunnen doen. “Dat is niet prettig voor burgers. Stel dat er bij je wordt ingebroken en je kunt pas na zes weken terecht… Maar er is geen andere mogelijkheid. De politie loopt al op zijn tandvlees”, aldus Struijs.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, wilde na afloop van het overleg met de andere voorzitters van de veiligheidsregio’s weinig kwijt over mogelijke problemen bij handhaving. “Je kunt wel zeggen ’als dit, als dat’, maar dan kunnen we in dit land alle wetten wel afschaffen.”

Bruls denkt dat een goede aanpak door de handhavers veel kan oplossen. “Je moet altijd het gesprek aangaan, eerst informatie geven en dan eventueel een waarschuwing. Dat is de kunst van het echt goede optreden.”