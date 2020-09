Omtzigt: Van Huffelen wist al eerder van andere ‘zwarte lijsten’

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) wist wel degelijk dat er meer onwettige registratiesystemen waren zoals de Fraude Signalering Voorziening (FSV), toen haar collega Hans Vijlbrief (Financiën) in een debat mede namens haar antwoordde dat die er naar zijn weten niet waren. Dat schrijft Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) op Twitter in reactie op zijn beantwoorde Kamervragen door Van Huffelen.

Van Huffelen antwoordt dat al op 23 juni een conceptrapport met deze informatie werd gedeeld aan de stuurgroep FSV. Zij nam deel aan die groep en heeft de rapporten ontvangen. Vijlbrief maakte geen deel uit van de groep en kreeg de rapporten niet. Van Huffelen zou de informatie niet aan Vijlbrief hebben gemeld, twittert Omtzigt.

Ook het debat waarin hij ontkende dat er meer lijsten waren, vond op 23 juni plaats. Volgens Van Huffelen werd er toen nog geen melding van gemaakt omdat het onderzoek naar de systemen nog niet was afgerond.

Er is langer irritatie in de Tweede Kamer over de informatievoorziening rondom de toeslagenaffaire. Van Huffelen moest eerder toegeven dat de commissie-Donner, die onderzoek doet naar de affaire, een belangrijke notitie niet had ontvangen. Daardoor werd er langer ten onrechte beslag gelegd op geld en eigendommen van veel toeslagenouders. Van Huffelen kreeg toen zware kritiek van Omtzigt en SP-Kamerlid Renske Leijten.

Begin juli werd bekend dat er meer registratie- en fraudesystemen, of ‘zwarte lijsten’, waren stopgezet. Deze systemen hadden overeenkomsten met de FSV, die tienduizenden Nederlanders op een zwarte lijst zette op basis van signalen die op fraude moesten wijzen. De FSV werd in februari stilgelegd, omdat die niet voldeed aan privacyrichtlijnen. Ook waren de bewijzen voor fraude onbetrouwbaar en oncontroleerbaar, schreven RTL Nieuws en Trouw toen.