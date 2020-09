Kaag wil snellere woningbouw dan in programma D66 staat

Sigrid Kaag, de nieuwe partijleider van D66, wil dat er al eerder dan in 2035 een miljoen nieuwe woningen zijn gebouwd. Dat zegt ze in een interview met NRC. Het verkiezingsprogramma van haar partij stelt wél een miljoen huizen in 2035 als doelstelling.

Het plan van D66 gaat minder ver dan de huidige doelstellingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, schrijft NRC. Dat wil 845.000 nieuwe woningen gebouwd hebben voor 2030. Eerder sprak Kaag over een “ambitieus” verkiezingsprogramma van D66, maar vindt nu een miljoen woningen in 2035 “idealiter” niet ambitieus genoeg.

Ze wil die één miljoen huizen “zo snel mogelijk” gebouwd hebben, zegt ze nu. Kaag verwacht dat D66-leden met een amendement komen om die aangescherpte ambitie in het verkiezingsprogramma te krijgen. Ondanks dat het in haar eigen woorden “not done is voor een lijsttrekker”, sluit ze niet uit dat ze dat zelf gaat doen.

Er is al jaren grote krapte op de woningmarkt. Daardoor stijgen de prijzen in zowel de koop- als huursector.

Kasja Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en partijgenoot van Kaag, kreeg eerder zware kritiek omdat zij te weinig zou doen aan het probleem. Zo wilde ze onder meer niet de huren tijdelijk bevriezen. Het leidde in de Eerste Kamer tot een motie van afkeuring tegen haar, iets wat meer dan honderd jaar niet was gebeurd.