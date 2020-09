Dertig mensen mogen huwelijksvoltrekking bijwonen

Bij een huwelijksvoltrekking mogen toch 30 mensen aanwezig zijn. Eerder waren dat er nog 4. Dat is dinsdag besloten na overleg tussen het ministerie van Volksgezondheid en veiligheidsregio’s.

De nieuwe maatregel geldt voor heel het land. Het is nog niet bekend of de versoepeling ook geldt voor bruiloftsfeesten. Het ministerie komt woensdag met een nadere uitwerking daarover, zegt een woordvoerder.

Er ontstond direct veel verwarring over de maatregel. Zo gold de maatregel niet voor huwelijksdiensten in kerken, omdat in gebedshuizen geen groepslimiet geldt. Bij de voltrekking bij de burgerlijke stand gold de maximale groepsgrootte van 4 dan weer wel. Veel koppels zegden hun bruiloft af.

De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid meldde eerder dinsdag dat er “goed nieuws” was gekomen van het ministerie, omdat er toch 30 personen aanwezig mogen zijn bij een burgerlijk huwelijk. De veiligheidsregio zei veel mensen dinsdag te hebben moeten teleurstellen omdat er tot dan toe nog maar 4 mensen bij de voltrekking mochten zijn.