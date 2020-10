Marechaussee nog bezig met onderzoek naar motief van man met mes

De Koninklijke Marechaussee is nog bezig met het onderzoek naar het motief van de man die maandagavond marechaussees met een mes belaagde in de vertrekhal van Schiphol. De marechaussee was op een melding afgekomen dat er een man met een groot mes liep in de hal. De man reageerde niet op herhaaldelijke oproepen het mes neer leggen en werd daarom in zijn been geschoten.

De verdachte is met een ambulance afgevoerd, liet de marechaussee weten. Even later hield de marechaussee nog een tweede verdachte aan die samen met de andere verdachte was gezien.

De verwachting is dat de marechaussee aan het eind van de ochtend met meer informatie naar buiten komt.