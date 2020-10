Ruime meerderheid Senaat steunt wet over app CoronaMelder

Ruim twee derde van de Eerste Kamer geeft aan voor de wet over de app CoronaMelder te zijn. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) moet nog wel op een aantal vragen antwoord geven. Dinsdagmiddag volgt er een hoofdelijke stemming.

Naast coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geven ook GroenLinks, PvdA, SP en SGP aan hun leden te adviseren om voor het wetsvoorstel te stemmen. Dan zouden zeker 52 van de 75 senatoren de wet steunen.

Andere fracties laten het oordeel nog in het midden of zijn fel tegen, zoals de PVV. Volgens de PVV is de wet overbodig en zijn gegevens van burgers op enige manier toch te herleiden. De voorstanders vinden juist dat de wet nodig is om privacy en andere waarborgen goed vast te leggen.

De meeste partijen benadrukten ook het belang van privacy. Ander belangrijk punt is de thuisisolatie van tien dagen die mensen in acht moeten nemen als ze een melding krijgen via de app dat ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest. Ze moeten dat ook doen als ze geen klachten hebben. Dat kan voor veel mensen grote problemen opleveren, zeker als ze vaker zo’n melding zouden krijgen, vinden ze. Daarom moet De Jonge in hun ogen toezeggen en regelen dat de testcapaciteit snel omhoog gaat.

Inmiddels hebben volgens het ministerie van VWS ruim 1,3 miljoen mensen de CoronaMelder geïnstalleerd op hun mobiele telefoon. Het is nog niet bekend wanneer de app landelijk van kracht wordt. Dat wordt na de stemming bekend.