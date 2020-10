Rijk en gemeenten versnellen acties kwetsbare gebieden

De rijksoverheid en de gemeenten zijn samen versneld aan de slag gegaan om de sociale gevolgen van de coronacrisis te beperken. Vooral in kwetsbare gebieden waar inwoners het toch al moeilijker kunnen hebben, zijn verschillende acties in gang gezet, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. In een brief somt ze de acties en plannen op, mede namens haar collega’s van de ministeries van Volksgezondheid, Justitie, Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ollongren reageert op de bevindingen van een werkgroep onder leiding van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en op een manifest dat een groep burgemeesters in het voorjaar aan de minister overhandigde. Het kabinet deelt de zorgen van de gemeenten. “Kwetsbare groepen kunnen hard geraakt worden door de effecten van Covid-19 en het risico bestaat dat nieuwe kwetsbare groepen ontstaan”, aldus de minister. De kans is groter geworden dat mensen hun baan verliezen, hun schulden oplopen en kinderen achterop raken op school, stelt ze.

Ze wijst erop dat er al acties liepen om de vaak meervoudige problemen van kwetsbare huishoudens aan te pakken, met name in de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden. De coronacrisis verergert deze problematiek, zo vreesden de burgemeesters al meteen na de uitbraak. De hulpacties worden ook uitgebreid naar andere gebieden.