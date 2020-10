Jump van Van Halen te horen vanaf de Utrechtse Domtoren

Als eerbetoon aan de overleden Nederlands-Amerikaanse gitarist Eddie Van Halen is zijn muziek zaterdag te horen vanaf de Domtoren in Utrecht. Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig speelt onder meer de hit Jump.

Vanaf 11.00 uur klinken behalve Jump ook Why can’t this be love en Love walks over de stad. Fiebig speelde eerder nummers van overleden muzikanten, waaronder Avicii, Prince en Leonard Cohen.

Van Halen, medeoprichter van de gelijknamige hardrockband, overleed eerder deze week op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.