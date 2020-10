Hoogleraar Scherder: bewegen helpt echt tegen corona

Erik Scherder noemt het “verschrikkelijk jammer” dat het kabinet vermoedelijk besluit de sportwereld voor een groot deel opnieuw stil te leggen. De hoogleraar neuropsychologie benadrukt dat het niet een persoonlijke mening is. “Bewegen helpt tegen het coronavirus. Dat staat vast. Er zijn voldoende internationale studies die dat aantonen. Maar meer kilo’s betekent minder afweer. Dat geldt voor jong en voor oud.”

Scherder zegt dat zijn woorden niet bedoeld zijn als kritiek op het kabinet. “Men zal een goede reden hebben om tot deze beslissing te komen. Sporten leidt kennelijk tot het samenkomen van grote groepen. Maar van 5 uur zitten gaan mensen nu naar 8 uur zitten, of soms nog meer. Mijn boodschap is: blijf bewegen. Dan kan ook in je eentje.”

De jeugd (onder 18) mag waarschijnlijk wel actief blijven op de velden. Scherder: “Dat is mooi. Maar juist boven de 30 wordt je afweersysteem zwakker. Die groep moet in beweging blijven. En ook in huis kun je heel veel aan beweging doen. We moeten actiever worden. Niet alleen tegen dit virus, maar ook tegen alle virussen die nog gaan komen.”

Zie het als een ‘wake- upcall’, zegt Scherder. “Dit dossier hebben we al 10 jaar laten liggen. Ik hoop dat de premier of de minister straks niet alleen vertelt dat de competities moeten worden onderbroken, maar dat daaraan wordt toegevoegd dat mensen moeten blijven bewegen. Ik ga ze daarover straks nog een app sturen. Het hoeft niet extreem te zijn, maar maak een wandeling, loop vaker de trap op en af. Mensen rennen niet meer over het station om de trein te halen. Dat moet worden gecompenseerd.”

Kijk daarom vooral naar wat wel mag, adviseert de hoogleraar. “Dat is nog heel veel. Het zou schitterend zijn als het kabinet daarop wijst. Met de bekende 1,5 meter afstand is er nog zo veel te bedenken. Wat gebeurt is natuurlijk voor veel mensen niet bemoedigend. Niet bewegen heeft een negatief effect op de stemming, het stressniveau. Als de hele maatschappij stil zit werkt dat in de strijd tegen het virus contra-productief. Dat moeten we zien te voorkomen.”

Scherder riep eerder al in een pamflet met tal van sportprominenten om te komen tot een vitale samenleving en kreeg bijval uit de politiek. Op korte termijn gaat hij zijn oproep herhalen. “Bij niet bewegen gaat je immuunsysteem snel achteruit. Ook al zou het in dit geval maar om enkele weken gaan. Dat is een reden om hiervoor op de barricades te gaan staan. Want wat we nu allemaal willen is een sterkere weerstand.”