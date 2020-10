Nederlander wil van gas af, maar minder animo bij eigen woning

De meeste Nederlanders weten dat Nederland van het gas af moet en staat daar ook achter. Maar als het de eigen woning betreft, is er minder enthousiasme, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Citisens onder 3554 mensen.

De overheid heeft bepaald dat in 2050 heel Nederland van het gas af moet zijn. De eerste stap is dat in 2030 de eerste 1,5 miljoen gebouwen verduurzaamd moeten zijn. Bijna alle Nederlanders (96 procent) zijn ervan op de hoogte dat steeds meer woningen in Nederland van het aardgas moeten. Ruim 70 procent vindt het van belang of van groot belang dat Nederland klimaatneutraal wordt. Van de ondervraagden vindt 56 procent het belangrijk dat we van het aardgas afgaan.

Toch wil nog geen 20 procent de eigen woning van het aardgas hebben, terwijl een grote groep (44 procent) twijfelt. Dit komt, zo blijkt uit het onderzoek, omdat er veel onzekerheid is over de gevolgen van het aardgasvrij maken van de woning. Zo zijn er twijfels of het alternatief voor gas duurzaam genoeg is. En zijn er zorgen bij mensen dat ze tegen hoge kosten aanlopen.

Schattingen door de ondervraagden over het bedrag dat nodig is om de eigen woning aardgasvrij te maken, lopen uiteen van minder dan 5000 euro tot meer dan 25.000 euro. Een derde schat dat de kosten tussen de 5000 en 15.000 euro liggen. Volgens 62 procent zou de gemeente de aanpassingen gedeeltelijk moeten betalen.