Grote brand in Carpetright in Beverwijk

In het gebouw van tapijt- en vloerenbedrijf Carpetright aan de Parallelweg in het Noord-Hollandse Beverwijk is in de nacht van zondag op maandag even na 01.00 uur een grote brand ontstaan. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gaat het om een pand van ongeveer tien bij twintig meter. “We zijn volop bezig met het onder controle brengen van de brand en proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op omringende gebouwen.”

Naast het industrieterrein ligt een woonwijk. Vanwege de rookontwikkeling heeft de brandweer een NL-Alert verzonden. Daarin worden omwonenden die last hebben van de rook opgeroepen deuren en ramen te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.