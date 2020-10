Leraren willen strengere coronamaatregelen in de klas

Vakbond Leraren in Actie (LIA) vindt dat het kabinet met strengere maatregelen moet komen om een veilige werkomgeving voor de leraar te garanderen. Ruim 80 procent van de leraren geeft in een recente peiling van LIA aan zich ernstige zorgen te maken over de werksituatie. Door volle klassen is het lastig 1,5 meter afstand te bewaren en leerlingen zouden laks omspringen met het dwingende mondkapjesadvies.

Volgens Peter Althuizen, voorzitter van LIA, worden de zorgen van de leraren niet serieus genomen. “Uit onze peiling blijkt dat driekwart van de leraren meer verplichte voorzorgsmaatregelen in de klas wil. Bijvoorbeeld door met halve groepen te werken, waardoor zowel leraren als kinderen afstand tot elkaar kunnen houden. Maar dat willen ze in Den Haag niet horen want de school is een soort opvang geworden voor kinderen van werkende ouders”, zegt Althuizen tegen De Telegraaf. De LIA-voorman vertelt dat hij veel leraren kent die met coronaklachten thuis zitten. “Ik denk wel eens: komen ze pas in actie als de eerste leraar doodgaat aan corona?”

Ook de Algemene Onderwijsbond (Aob) is bezorgd. Volgens voorzitter Eugenie Stolk duurt het nog altijd erg lang voordat leraren de uitslag van hun coronatest hebben, ofschoon zij van het kabinet voorrang kregen bij de tests. “Hierdoor vallen er onnodig lessen uit. En in deze tijd is het dan al snel dweilen met de kraan open”, zegt ze.

Minister Slob (Onderwijs) laat weten dat hij heel goed begrijpt dat leraren zich zorgen maken over hun gezondheid. “Daarom is het ook noodzakelijk dat leerlingen afstand houden van de leraar en dat de andere basisregels goed in acht worden genomen.”

De minister ziet, net als de VO-raad, weinig in het idee om met kleinere klassen te werken. “Het is heel belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk op school les krijgen. Dat is volgens het OMT ook verantwoord.”