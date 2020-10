Financiële steun gemeenten voor aanpak overlast asielzoekers

Tien gemeenten krijgen financiële ondersteuning van het Rijk om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de inzet van bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) en cameratoezicht, laat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) dinsdag weten.

In december kondigde de bewindsvrouw aan dat gemeenten die last hebben van asielzoekers, geld konden aanvragen voor een aanpak. Elf dienden een verzoek in, daarvan zijn er tien toegekend.

De gemeente Oisterwijk gaat cameratoezicht rond het asielzoekerscentrum (azc) toepassen en Emmen wil toezichthouders inzetten op het station. Grave, Boxmeer en Nijmegen hebben alle drie plannen om boa’s in te zetten in de strijd tegen fietsendiefstal, zwartrijden en agressie in het openbaar vervoer. “De subsidie geeft gemeenten de vrijheid om zelf te bepalen welke aanpak het beste bij hun problematiek past”, stelt Broekers-Knol.

Voor de projecten was 1 miljoen euro beschikbaar. De helft van dat geld gaat naar de tien gemeenten.