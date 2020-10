Onderzoek met hulp van publiek naar schadelijke schildwants

De Wageningse universiteit roept de hulp in van het publiek om in kaart te brengen hoeveel schildwantsen er in Nederland zijn en waar ze zich bevinden. De wants, een schadelijk insect, komt oorspronkelijk uit Azië en kan grote schade aan fruitgewassen veroorzaken.

“Schildwantsen worden ook wel stinkwantsen genoemd en dat is niet voor niets: ze kunnen een vies stinkende vloeistof afgeven. Die is voor mensen onschadelijk, maar om de penetrante geur niet aan de handen te krijgen, is het aan te bevelen om de wants niet direct aan te raken, maar hem met een potje of buisje te vangen”, aldus de Wageningen University & Research (WUR)

Twee jaar geleden werd in Limburg voor het eerst een exemplaar van de bruingemarmerde schildwants (Halyomorpha halys) waargenomen. “Meeliftend met internationaal transport heeft het beestje zich in de afgelopen decennia over grote delen van Noord-Amerika en Europa verspreid.”

Het is volgens de universiteit nog moeilijk om precies te schatten welke schade het insect in Nederland zal veroorzaken. In Noord-Italië bijvoorbeeld veroorzaakte de wants vorig jaar voor honderden miljoenen euro’s schade aan peren, appels, kiwi’s en perziken.

Wie een bruingemarmerde schildwants vindt, kan de onderzoekers helpen door foto’s te maken van de bovenkant, onderkant en ‘antennes’ van het diertje en die naar de universiteit te sturen.