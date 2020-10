Uitspraak voor vader die dochter Diya (8) doodde in ziekenhuis

De rechtbank in Rotterdam doet vrijdagmiddag uitspraak in de zaak van de man die ervan wordt verdacht dat hij zijn 8-jarige dochtertje Diya om het leven bracht in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De officier van justitie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van 10 jaar en tbs met dwangverpleging tegen haar vader Steve B. (42) uit Hoogvliet.

De man zou zijn dochtertje op 15 maart vorig jaar hebben gedood door haar met een schaar in de borst te steken en haar te smoren door zijn hand op haar mond te leggen. Het meisje werd daarna achtergelaten in een kamer op de afdeling radiologie. Bij zijn aanhouding in het ziekenhuis is B. gefouilleerd. In zijn schoudertasje vond de politie een bebloede schaar.

Tijdens psychisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum is vastgesteld dat de verdachte last had van een persoonlijkheidsstoornis en een waanstoornis, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Tijdens de eerste verhoren bekende B. zijn dochter te hebben vermoord, maar tijdens de rechtszaak vertelde hij dat hij zich niet meer kan herinneren wat er in de ziekenhuiskamer precies is gebeurd.

De moeder van Diya was niet bij de rechtszaak aanwezig. Zij liet een slachtofferverklaring voorlezen: “Ik voel haat en ongeloof. Hoe is een vader in staat zijn eigen dochter uit het leven te rukken?”, aldus de moeder.