Madeleine van Toorenburg (CDA) stopt na 14 jaar als Kamerlid

Madeleine van Toorenburg van het CDA stopt na de komende verkiezingen als Tweede Kamerlid. “Het is nu goed”, zegt ze in een interview in het AD. Veertien jaar zit ze in het parlement en vindt het tijd om plaats te maken voor nieuw talent.

“Ik heb in mijn veertien jaar gezien dat mensen niet aan de beurt kwamen die een goed Kamerlid zouden zijn geweest”, aldus Van Toorenburg in de krant. “Het CDA moet een levendige partij blijven waarvan mensen denken: als ik mijn schouders eronder zet, kan ik Kamerlid worden.” Wat ze na de verkiezingen in maart gaat doen, weet ze nog niet.

Van Toorenburg steunde in eerste instantie Mona Keijzer in de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA. Dat het eindelijk Hugo de Jonge is geworden en Pieter Omtzigt vlak onder hem eindigde, kan ze mee leven. “We hebben toch een soort duolijstrekker, een echte en een nummer twee. Dat vind ik eigenlijk wel goed.”