Aantal asielzoekers en nareizigers begint weer toe te nemen

Het aantal asielaanvragen is in het derde kwartaal weer gaan stijgen, maar ligt nog steeds lager dan voor de uitbraak van het coronavirus. Vooral Syriërs vroegen hier asiel aan. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In juli, augustus en september kwamen 4135 eerste asielverzoeken binnen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat is ruim drie keer meer dan het kwartaal daarvoor. Maar dat zijn er nog niet zoveel als in het eerste kwartaal, toen ongeveer 4500 asielverzoeken werden gedaan.

De statistici telden in april het kleinste aantal eerste asielaanvragen sinds ze dit begonnen bij te houden in 2013. “Door internationale en nationale maatregelen rondom de coronacrisis meldden zich in het tweede kwartaal flink minder asielzoekers en nareizigers aan”, aldus het CBS. In de maanden daarna kwamen weer meer asielzoekers deze kant op.

Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers. In het vorige kwartaal kwam een op de drie mensen die asiel aanvroegen hier vandaan. Ook meldden zich veel mensen uit Turkije, Marokko en Algerije.

Het aantal nareizigers is eveneens weer toegenomen. Dat zijn gezinsleden van mensen met een verblijfsvergunning die zich met hen hebben herenigd. In het derde kwartaal gebeurde dat 855 keer. Dat is ruim drie keer meer dan een kwartaal eerder.