Aantal overledenen 600 hoger dan gewoonlijk in een week

Vorige week zijn naar schatting 3450 mensen overleden in Nederland, bijna 600 meer dan gebruikelijk voor deze periode. Vergeleken met de voorgaande week zijn er 250 mensen meer doodgegaan, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

“De hogere sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland”, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De sterfte nam vooral toe onder mannen. Naar schatting stierven er 1800 mannen en 1650 vrouwen. Afgelopen week overleden er vooral meer mensen van 65 jaar of ouder.

Tijdens de eerste golf van de corona-epidemie overleden ongeveer 10.000 mensen bij wie vastgestelde of vermoedelijke Covid-19 de doodsoorzaak was. Van alle coronadoden ontving 60 procent langdurige zorg. Dat zijn chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking.