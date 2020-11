Rode Kruis schaalt coronahulp Nederland op: 48 miljoen euro nodig

Het Rode Kruis schaalt de coronahulpverlening in Nederland nog verder op tijdens de tweede coronagolf. De organisatie ziet een toename in hulpvragen op gebied van voedsel, medische ondersteuning, onderdak en psychosociale hulp. Voor de hulpverlening is 48 miljoen euro nodig.

“We zitten middenin de tweede coronagolf en wij zien dat mensen in deze tijd banen verliezen, te weinig te eten hebben en soms zelfs geen dak boven het hoofd hebben”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. “We zien niet alleen dat de coronacrisis lang aanhoudt, maar ook dat de gevolgen van de crisis grote groepen hard treffen. Daarom schalen we onze hulpverlening substantieel op.”

Steeds meer mensen hebben moeite zichzelf en hun gezin te voorzien van voedsel. Het Rode Kruis ziet in de tweede golf een verdubbeling van de voedselnood. De organisatie levert op dit moment aan ruim 3000 mensen per week voedselhulp. Dat is aan mensen die niet in aanmerking komen voor de hulp van andere organisaties zoals de voedselbank, die vanwege geldgebrek “steeds vaker nee moeten verkopen aan mensen die voedselhulp nodig hebben”, aldus het Rode Kruis.

Door personeelstekorten in de zorg neemt het aantal aanvragen voor medische ondersteuning toe. “Zorginstellingen hebben extra handen nodig en als Rode Kruis spelen we een rol bij de GGD’s met testen en met bron- en contactonderzoek”, vertelt een woordvoerder in een toelichting. Ook verwacht de organisatie met de komst van de winter door ruimtegebrek problemen bij de daklozenopvang. Hoewel winteropvanglocaties binnenkort opengaan, “zijn die niet ingericht op anderhalve meter afstand bewaren”. Op dit moment telt Nederland volgens het CBS 40.000 daklozen.

De Rode Kruis Hulplijn telt sinds de oprichting in maart ruim 24 duizend telefoontjes. “In de zomer was het wat minder, maar nu mensen meer in quarantaine zitten en eenzaam zijn, krijgen we ook meer belletjes”, vertelt de woordvoerder. “En na de persconferentie waar de gedeeltelijke lockdown werd aangekondigd, zagen we een piek tot 200 belletjes per dag.”

Het Rode Kruis is afhankelijk van donaties voor hun hulpverlening. Eerder opende het giro 7244 voor het inzamelen van geld voor voedselhulp. Daar kwam tot nu toe bijna 900.000 euro op binnen. Vanaf maandag kan daar ook worden gedoneerd voor de hulp op het gebied van medische ondersteuning, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis verwacht tot mei 2021 de hulp te moeten verlenen, waarvoor het de 48 miljoen euro nodig heeft.