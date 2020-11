Lang kabinetsberaad Catshuis, dinsdag besluiten over maatregelen

Een groot deel van het kabinet heeft zondag langdurig overlegd met RIVM-baas Jaap van Dissel over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het beraad op het Catshuis duurde van 14 tot 19 uur, langer dan gebruikelijk. Besluiten zijn er niet genomen, melden ingewijden, maar er is intensief gesproken over de economische, sociale en medische belangen die samenhangen met de coronamaatregelen. Het kabinet zal dinsdag knopen doorhakken en daarbij zijn scherpere maatregelen niet uitgesloten, aldus de insiders.

Dinsdagavond geven premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge daarover weer een persconferentie. Aan de orde zal waarschijnlijk komen dat mensen beter niet in het buitenland op vakantie kunnen gaan en de horecasluiting. De Jonge kondigde vorige week al aan dat de maatregelen tot in december zouden duren, maar dat was nog geen kabinetsbesluit. De premier zei dat het kabinet stap voor stap kijkt of er meer moet gebeuren dan het pakket maatregelen dat de afgelopen maand al werd ingevoerd.

De druk op de zorgsector blijft onverminderd groot, ook al namen de besmettingscijfers dit weekend iets af. Op zondag was het aantal meldingen van besmettingen gezakt onder de 9000 terwijl het aantal nieuwe gevallen zaterdag iets onder de 10.000 uitkwam en vrijdag nog boven de 11.000 was. Van Dissel heeft de cijfers geduid voor onder andere premier Mark Rutte, de vice-premiers, en de drie ministers die zich bezighouden met de sociaal en financieel-economische sectoren.

Iets dalende dagkoersen geven volgens de ingewijden echter nog geen reden tot juichen, het is beter om uit te gaan van de weekkoersen. En ook al lijkt er sprake van een afvlakking, de ziekenhuizen zullen naar verwachting nog lange tijd hun handen vol hebben aan ernstig zieke Covid-19-patiƫnten. Scherpere maatregelen zouden ervoor kunnen zorgen dat het aantal besmettingen en daarmee zieken sneller omlaag gaat.

Maandagavond komen de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s ook weer bij elkaar, voor overleg met justitieminister Ferd Grapperhaus.