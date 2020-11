Bergingswerkzaamheden hangende metro Spijkenisse van start

Meerdere experts zijn dinsdagochtend even na 09.00 uur begonnen met de bergingsactie van het metrostel dat door een stootblok is geschoten bij station de Akkers in Spijkenisse. Het gaat in de ochtend vooral om voorbereidende werkzaamheden, het daadwerkelijk wegtakelen van het metrostel is voorzien voor het begin van de middag. Eerder werd aangenomen dat alles rond 08.00 uur van start zou gaan. “Er moet eerst van alles omhoog worden gehesen en worden geïnspecteerd”, aldus een woordvoerster van RijnmondVeilig. “Om te kijken waar een en ander kan worden vastgemaakt en waar gebrand kan worden.”

De verwachting is dat de hele operatie de hele dag zal duren. Twee kranen zullen dan in de middag het ontspoorde metrostel wegtakelen. Daarvoor worden de hijsstroppen aangebracht om het metrovoertuig. Om ruimte te maken voor het zware materieel is onder meer een sloot gedempt en zijn vier bomen gerooid.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Het metrostel belandde op een kunstwerk in de vorm van een grote staart van een walvis. Het hangt ongeveer 10 meter boven de grond en het overhangende deel weegt volgens vervoerbedrijf RET 22.000 kilo.

Er zaten geen passagiers in de metro. De bestuurder is niet gewond geraakt. Hij is door de politie verhoord en mocht daarna naar huis. Zodra het metrostel naar beneden is getakeld, beginnen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie met het onderzoek naar de oorzaak van het voorval.