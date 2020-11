Burgemeester: kom niet bij berging metro kijken, kijk online mee

De burgemeester van de gemeente Nissewaard waar Spijkenisse onder valt vraagt mensen niet in Spijkenisse zelf te komen kijken naar de berging van de metro die daar 10 meter boven de grond hangt. Hij wijst erop dat de actie ook online te volgen is. Foort van Oosten twittert: “Beste mensen, het zijn indrukwekkende beelden in #Spijkenisse#Nissewaard met de hangende #metro op de #walvisstaart. Maar, het wordt te druk en #Corona is ook in ons midden. U kunt de werkzaamheden live volgen via @RTV_Rijnmond. Gewoon vanuit huis.”

Meerdere experts begonnen dinsdagochtend met de bergingsactie van het metrostel dat door een stootblok is geschoten bij station de Akkers in Spijkenisse. De verwachting is dat de hele operatie de hele dag zal duren. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Het metrostel belandde op een kunstwerk in de vorm van een grote staart van een walvis. Het hangt ongeveer 10 meter boven de grond en het overhangende deel weegt volgens vervoerbedrijf RET 22.000 kilo.