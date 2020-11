Wegen worden naar verwachting drukker ondanks corona

Ondanks de coronacrisis wordt het naar verwachting drukker op de weg. In 2025 rijdt er tussen de 5 en 10 procent meer verkeer dan in 2019, afhankelijk van of de huidige dip in het verkeer dieper wordt of het weer aantrekt. Dat verwachten onderzoekers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Door corona is er nu minder verkeer, onder meer omdat veel mensen thuiswerken. De onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verwachten dat mensen dit ook de komende jaren gaan doen. Dat het verkeer desondanks toeneemt, komt vooral door de naar verwachting aantrekkende economie en de groeiende bevolking.

In het scenario van de kleinste groei staat men pas in 2025 weer net zo lang in de file als in 2019. Bij de grootste groei is dat in 2025 gemiddeld 20 procent langer. Eerder was de verwachte filedruk in 2025 nog flink hoger, maar dit valt waarschijnlijk lager uit omdat mensen vanwege het thuiswerken minder in de spits zullen rijden. Ook wordt het toegenomen verkeer deels opgevangen door extra asfalt.

In de eerste drie kwartalen van dit jaar reed er gemiddeld 17 procent minder verkeer. Ook verloren weggebruikers in die periode gemiddeld 40 procent minder tijd door files.