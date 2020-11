D66 wil dat Kamer wordt betrokken bij instellen avondklok

Als het kabinet een regionale avondklok wil instellen als coronamaatregel, dan moet de Tweede Kamer zich daarover kunnen uitspreken. Dat vindt Rob Jetten van regeringspartij D66.

Het kabinet overweegt een volledige lockdown in enkele regio’s als daar het aantal besmettingen met het coronavirus niet omlaag gaat. Onderdeel van de lockdown zou het instellen van een avondklok kunnen zijn.

Het ministerie van Justitie zegt de Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Gezag te willen gebruiken om de avondklok mogelijk te maken. Deze wet is dezelfde die de Nederlandse regering kan gebruiken om de noodtoestand uit te roepen. Een avondklok die via deze route tot stand komt, zou niet door het parlement hoeven te worden goedgekeurd.

Daar is Jetten het niet mee eens. “Maandenlange discussie in parlement gehad over de corona-noodwet. Zeer belangrijk element: Kamer moet betrokken zijn bij coronamaatregelen. En dan een avondklok – de meest vrijheidsberovende maatregel tot nu toe – willen instellen buiten het parlement om? Dacht het niet!”, twitterde de D66-fractieleider donderdag.