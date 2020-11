Gemeente: grand prix in september biedt ondernemers mooie kansen

De gemeente Zandvoort is tevreden met de nieuwe datum van 5 september 2021 die is geprikt voor de Grote Prijs van Nederland in de Formule 1. “Dit is na de piek van de zomerperiode. Deze verlenging van het toeristenseizoen biedt natuurlijk mooie kansen voor de Zandvoortse ondernemers”, aldus de gemeente.

De rentree van de grand prix was eigenlijk gepland voor begin mei dit jaar, maar door de coronacrisis is die nu zo’n zestien maanden later. Met het oog op de coronamaatregelen heeft de gemeente Zandvoort goede hoop dat de grand prix in september volgend jaar met publiek kan worden gereden.

“Hoewel we er het afgelopen jaar ook al klaar voor waren, gaan we ons ook nu weer inzetten om alle racefans een onvergetelijke tijd te bezorgen in Zandvoort”, aldus verantwoordelijk wethouder Raymond van Haeften. “Nu de nieuwe datum bekend is zijn we in de gelegenheid om de gesprekken op te starten met onze partners in de regio. Met elkaar moeten we zien wat er nodig is om dit grote publieksevenement tot een succes te maken.”