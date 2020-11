Slob: anti-homoverklaring op school ‘grondwettelijke vrijheid’

Minister Arie Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs) vindt niet dat scholen een verklaring moeten vragen van ouders waarin zij afstand nemen van homoseksualiteit. Maar scholen hebben die “grondwettelijke vrijheid”, zegt hij. De minister reageert daarmee op de ophef die is ontstaan na een debat over burgerschapsonderwijs met de Tweede Kamer maandag.

Slob kwam toen in aanvaring met de Kamer over reformatorische scholen zoals het Van Lodenstein College. Die school weigert leerlingen als hun ouders geen ‘identiteitsverklaring’ ondertekenen. Meerdere partijen zijn hier verontwaardigd over en willen dat scholen daarmee stoppen. Slob zegt een motie die daartoe oproept niet te kunnen uitvoeren, omdat het een grondwetswijziging vraagt.

De minister erkende in het debat dat er “een spanning” is tussen verschillende grondrechten, zoals de vrijheid van onderwijs en het verbod op discriminatie. Dinsdag blijft de minister erbij dat iedere leerling veilig uit de kast moet komen, maar dat scholen tegelijkertijd “de vrijheid hebben om opvattingen te hebben over relaties tussen mannen en vrouwen.”

“Dat zijn botsende grondrechten. En ik snap dat daar discussie over is.” Volgens Slob bestaat er geen “hiĆ«rarchie” tussen de verschillende grondrechten.

Volgens Lisa Westerveld (GroenLinks) is het een paradox, zei ze tijdens het debat: “ongeremde vrijheid kan leiden tot onvrijheid”. D66-er Paul van Meenen vindt dat er op scholen al gediscrimineerd wordt, nog voordat de leerling al binnen is. “Iedereen heeft recht op eigen waarden, maar niet op eigen wetten.”