Opnieuw zware explosie bij Delftse sportschool

Bij een pand in Delft is in de nacht van donderdag op vrijdag voor de tweede keer deze week een zware explosie geweest, vermoedelijk veroorzaakt door een vuurwerkbom. In het pand zit onder meer een sportschool van Basic-Fit. Op het moment van de meest recente explosie waren er ongeveer vijftien sporters actief in de sportschool. Niemand is gewond geraakt, aldus een politiewoordvoerder.

De explosie vond rond 01.30 uur plaats bij het pand aan de Leeuwenstein. Ook in de nacht van dinsdag op woensdag vond er een explosie plaats die fikse schade veroorzaakte. Ook nu is er weer forse schade, aan vooral de gevel. Zo liggen er ramen uit.

In het pand zitten ook een kapper en een fysiotherapeut. De schade bij Basic-Fit is het grootst. Tegen wie de explosies zijn gericht, is nog onduidelijk. “We onderzoeken of er sprake is van een verband tussen beide incidenten”, aldus de politiewoordvoerder.