Stichting compenseert eigen risico zorgpersoneel met corona

Zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering krijgen hun verplichte eigen risico van 385 euro gecompenseerd als zij zelf corona hebben opgelopen en daardoor hun eigen risico moeten aanspreken. Daarmee wil Stichting IZZ, een ledencollectief van mensen in de zorg, zorgmedewerkers extra steun en waardering geven.

De zorgmedewerkers krijgen van IZZ ook de maximale wettelijke collectiviteitskorting van 5 procent, een financiële bijdrage van dertig euro voor hun aanvullende IZZ-zorgverzekering en extra psychische zorg en gegarandeerde hulp wanneer hun behandeling of operatie door een omzetplafond wordt uitgesteld. “Eerder dit jaar pleitten we al bij de overheid voor een vergoeding van het eigen risico van de basisverzekering die zorgmedewerkers moeten betalen doordat zij Covid-19 oplopen tijdens hun werk. Vergoeding vanuit de overheid bleef uit, waarop we besloten om dit zelf te organiseren”, aldus algemeen directeur van Stichting IZZ Roland Kip.

Zorgmedewerkers worden vanwege hun beroep bovengemiddeld blootgesteld aan het coronavirus, geeft de stichting aan. Tot begin deze week zijn in totaal 53.844 zorgmedewerkers besmet met het virus, geeft IZZ aan, zich baserend op cijfers van het RIVM. Van de besmette zorgmedewerkers zijn er 637 opgenomen in het ziekenhuis, 15 mensen zijn overleden. “In dit vitale beroep moeten zij patiënten en cliënten die besmet zijn met het virus behandelen en verzorgen. Het is dan zeer onterecht en erg cru als je vanwege de aard van je werk wordt besmet met het coronavirus, daar ziek van wordt en je ook nog eens een rekening krijgt voor het eigen risico van je zorgverzekering of voor behandelkosten”, aldus Kip.

In totaal 230.000 zorgmedewerkers hebben de collectieve IZZ Zorgverzekering. De verwachting is dat er 450 verzoeken tot compensatie van het eigen risico binnenkomen, en nog eens 500 verzoeken om gedeeltelijke compensatie. “Bijvoorbeeld doordat mensen medicijnen nodig hadden”, aldus een persvoorlichter van de stichting. De stichting verwacht dit en volgend jaar in totaal 230.000 euro voor de regeling nodig te hebben, waarvan het grootste deel zal opgaan aan het eigen risico. De stichting betaalt dit uit het eigen vermogen.