Aantal positieve coronatesten fors lager dan zaterdag

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zondag beduidend minder positieve coronatesten geregistreerd dan zaterdag. Het instituut kreeg 5457 meldingen van nieuwe besmettingen binnen van de GGD’en in het land. Dat zijn er 478 minder dat zaterdag, toen het er 5935 waren.

Het getal van zaterdag is iets bijgesteld: in eerste instantie meldde het RIVM toen 5941 nieuwe gevallen, maar dat zijn er dus iets minder. Dit aantal was ook al lager dan dat van een dag eerder. In het weekend kan het aantal meldingen wel iets lager uitvallen dan doordeweeks, omdat gegevens dan soms sneller worden doorgegeven.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 45. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Zaterdag registreerde het RIVM 86 overlijdens.

Het RIVM meldde vrijdag landelijk 6108 positieve testen. In de dagen daarvoor was het aantal nieuwe besmettingen per dag al met honderden opgelopen. Donderdag waren het er 5651, woensdag 5417 en dinsdag nog 4681.

Uit de laatste cijfers blijkt dat in de regio Rotterdam-Rijnmond weer het hoogste aantal mensen een positieve testuitslag kreeg: 646. Midden- en West-Brabant volgt met 426 geconstateerde besmettingen. Utrecht telde er 406, Haaglanden 332 en Twente 318.

De laatste zeven dagen, inclusief deze zondag, registreerde het RIVM in totaal 63.021 positieve testresultaten. Ten opzichte van de week ervoor is dat een daling van 8 procent.