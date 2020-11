Tegenstanders van Kick Out Zwarte Piet slaags met ME

De Mobiele Eenheid (ME) heeft zondag ingegrepen toen tegenstanders een demonstratie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Maastricht wilden verstoren. Er waren vele honderden tegendemonstranten. De ME werd met vuurwerk bekogeld, voerde charges uit en probeerde betogers met paarden en honden op afstand te houden.

De deelnemers aan het protest van Kick Out Zwarte Piet zijn door de politie naar het station begeleid, waarmee de demonstratie eindigde. Tegendemonstranten mengden zich tussen het winkelend publiek. Bijna niemand droeg een mondkapje. Onder de tegendemonstranten bevonden zich ook supporters van voetbalclub MVV. Toen het hard begon te regenen hielden de meeste tegenstanders van KOZP het voor gezien.

De demonstratie, waar slechts een handjevol KOZP-mensen op af was gekomen, moest vanwege de toeloop van tegenstanders in allerijl naar een nieuwe locatie. Aanvankelijk zou het protest op het Vrijthof zijn, dat werd het iets verderop gelegen Mosae Forum.

In Breda demonstreerden zaterdag korte tijd zo’n vijftig aanhangers van Kick Out Zwarte Piet. Voor de actiegroep zijn alleen roetveegpieten acceptabel. Er was ook toen een tegendemonstratie van ongeveer dertig aanhangers van de traditionele Zwarte Piet. De demonstratie verliep vreedzaam.

Zaterdag was de landelijke aankomst van Sinterklaas in Elburg. Daar mocht vanwege de coronasituatie geen publiek bij zijn en de locatie was geheim gehouden. Sint en zijn gevolg legden even na 12.00 uur aan bij de (fictieve) Dieuwertje Blokkade. De intocht werd uitgezonden op NPO 3.

Vrijwel alle lokale sinterklaasintochten zijn afgeblazen om corona.