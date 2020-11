Meer dan 2 miljoen mensen keken op tv naar intocht Sinterklaas

Ruim 2,2 miljoen mensen hebben zaterdag gezien hoe Sinterklaas met zijn gevolg aanlegde in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). De goedheiligman kwam met de stoomboot aan bij de fictieve Dieuwertje Blokkade. In totaal schakelden 2.225.000 mensen zaterdagmiddag in op NPO3.

De landelijke intocht was dit jaar anders dan anders. Vanwege de coronamaatregelen mocht er geen publiek bij zijn, waardoor de locatie van aankomst niet vooraf bekend werd gemaakt. Na aankomst ging Sinterklaas direct door naar het Grotepietenhuis, waar hij verblijft tijdens zijn bezoek aan Nederland. Eerder werd volop gespeculeerd waar de sint en zijn pieten zouden aanmeren.

Na de uitzending van de intocht was het journaal van 20.00 uur op NPO1 het best bekeken programma. Daar keken 2.200.000 mensen naar. Op de derde plek kwam Oh wat een jaar op RTL 4 met 1.641.000 kijkers.