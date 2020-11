Maximumtemperatuur recordlang niet onder 10 graden

Nog nooit is de maximumtemperatuur zo lang in de dubbele cijfers gebleven als dit jaar. In De Bilt staat de teller op dit moment op 229 aaneengesloten dagen met 10 graden of meer en dat is een record. Vanaf 1 april is het kwik niet meer beneden 10 graden geweest. Dat meldt Weeronline.

Het vorige record werd in 2011 gevestigd. Toen kwam de maximumtemperatuur van 27 maart tot en met 9 november onafgebroken in de dubbele cijfers. Een reeks van 200 dagen of meer met maximumtemperaturen van 10 graden of hoger kwam tot dusver in slechts 16 van de 120 jaren voor dat in De Bilt gemeten wordt. Opvallend: van die 16 jaren vallen er 10 in deze eeuw en slechts 6 in de hele 20e eeuw.

Dat zulke lange reeksen met zachte dagen vaker voorkomen is volgens Weeronline volledig toe te schrijven aan klimaatverandering. Door het opwarmende klimaat ligt de temperatuur hoger dan vroeger en zijn temperaturen van 10 graden of meer veel minder zeldzaam geworden.