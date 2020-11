Burgemeesters worden bijgepraat over nieuw coronabeleid

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, worden maandag bijgepraat over het nieuwe coronabeleid dat minister-president Mark Rutte en coronaminster Hugo de Jonge dinsdagavond bekend zullen maken. Op 18 november loopt de termijn van de twee weken geleden ingestelde extra strenge maatregelen af.

Met de voorzitters van de veiligheidsregio’s wordt gesproken over versoepeling of mogelijk ook verzwaring van maatregelen. Zo mogen musea, bibliotheken en dierentuinen weer openen. Over het maximale aantal mensen dat bij elkaar mag zijn op straat besluit het kabinet waarschijnlijk dinsdag. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie schuift naar verwachting aan in Utrecht.

De burgemeesters bespreken ook de actuele stand van zaken rondom de coronabesmettingen. Vorige week maandag dachten de burgemeester dat ze deze week “iets zinnigs” zouden kunnen zeggen over het vieren van kerstmis. “Het wordt niet de kerst zoals we die van vorig jaar kennen. Het ziet er in elk geval anders uit”, aldus Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. Bruls en mogelijk ook Grapperhaus geven na de bijeenkomst van het beraad een toelichting op wat er besproken is.