Politiek gevoelige verhoren toeslagenaffaire van start

Vanaf maandag worden twee weken lang getuigen, onder wie premier Mark Rutte, onder ede gehoord over de affaire met de kinderopvangtoeslag. In een verkorte versie van een parlementaire enquête probeert een commissie van Kamerleden te achterhalen hoe de ontspoorde fraudejacht, die voor een aantal gedupeerden dramatische gevolgen had, heeft kunnen gebeuren.

Op de eerste dag van de verhoren wordt advocaat Eva González Pérez gehoord, die veel gedupeerde ouders bijstaat. Ook komt voormalig Belastingdienst-directeur Hans Blokpoel aan het woord. De komende twee weken worden naast Rutte ook oud-minister van Sociale Zaken en huidig PvdA-leider Lodewijk Asscher en minister van Economische Zaken Eric Wiebes onder ede gehoord, net als ministers Tamara van Ark en Wopke Hoekstra. Oud-staatssecretarissen Menno Snel en Frans Weekers komen ook aan het woord evenals vele voormalig en huidige topambtenaren.

De toeslagenaffaire is een politiek gevoelige zaak waarover nog steeds nieuwe informatie naar buiten komt. Snel viel over de afhandeling van de affaire, die duizenden ouders heeft geraakt. Zij werden onterecht als fraudeur bestempeld in onderzoek naar misbruik met de kinderopvangtoeslag. Ze moesten enorme bedragen terugbetalen en kwamen hierdoor vaak in grote financiële problemen. De keiharde fraudeaanpak kwam vlak na de Bulgarenfraude (met toeslagen door een groep Bulgaarse arbeidsmigranten), maar is volgens velen ook een gevolg van grotere problemen bij de Belastingdienst.

De commissie wil ook weten welke politici hiervan af wisten en wie hiervoor verantwoordelijk is geweest. Daarom wordt in politiek Den Haag vooral met spanning gekeken naar de verhoren van Rutte en Asscher.