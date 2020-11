Dit jaar veel meer natuurbranden dan in 2019

Dit jaar woekerden al veel meer natuurbranden in Nederland dan in 2019. Tot nog toe ging het om zeker 643 natuurbranden, bijna honderd meer dan in heel 2019. De aantallen zullen uiteindelijk nog een stuk hoger liggen, ook omdat branden op militaire oefenterreinen nog niet zijn meegeteld. Dat meldt LocalFocus na een analyse van een database met alle natuurbranden.

De database wordt bijgehouden Brandweer Nederland, het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) en de Wageningen Universiteit (WUR). LocalFocus keek naar de cijfers vanaf 2017 tot en met september 2020. In die periode werden bijna 2500 natuurbranden geregistreerd.

In enkele Gelderse en Brabantse gemeenten vonden de afgelopen vier jaar de meeste natuurbranden plaats. Ede en Elburg voeren met meer dan tweehonderd branden de lijst aan. Daarvan woedde het gros op de twee militaire oefenterreinen in die gemeenten, dus niet op publiekslocaties. Ook in gemeenten als Helmond, Cranendonck, Gemert en Venlo was het de afgelopen jaren tientallen keren raak.

Dit jaar ging, voor zover bekend, al bijna duizend hectare aan natuurgebied in vlammen op, aldus LocalFocus. In april van dit jaar woedde er nog een fikse brand in de Deurnese Peel (op de grens van Noord-Brabant met Limburg) en in het Nationaal Park De Meinweg in Limburg.

Onder andere droogte speelt een rol bij de kans op een natuurbrand, geeft LocalFocus aan. Mensen zijn echter de belangrijkste veroorzaker: van een smeulende sigarettenpeuk tot opzettelijke brandstichting. WUR-onderzoeker Cathelijne Stoof zei deze zomer in het Radio 1-programma Nieuws en Co dat we ons voor moeten bereiden op meer grote natuurbranden zoals in april.

“Met de klimaatverandering verwachten we langere periodes van droogte te krijgen en daarmee verwachten we ook dat er vaker branden komen, dat die branden langer gaan duren en dat er ook net als in andere landen meerdere branden op hetzelfde moment zijn”, aldus Stoof.