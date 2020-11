Fred van Leer in huis overvallen

Stylist Fred van Leer is woensdagochtend in zijn woning in Rotterdam overvallen. In een video op Instagram vertelt hij dat twee mannen zijn woning zijn binnengedrongen. “Ze hebben getracht mij te overvallen”, aldus Van Leer.

De overvallers waren verkleed als PostNL-medewerkers met een pruik op en hadden een vuurwapen bij zich. Van Leer kreeg geen klappen, maar wel twee anderen beneden aan zijn trap. De stylist gaat aangifte doen.

De politie bevestigde dat er een woningoverval heeft plaatsgevonden, zonder te bevestigen dat het om de woning van Van Leer ging. Een van de slachtoffers die bedreigd werd met het vuurwapen en klappen kreeg, moest lichtgewond naar het ziekenhuis, aldus de politie. Naar de overvallers wordt nog gezocht.

Van Leer kwam recent al in het nieuws toen een seksvideo van hem was uitgelekt.