Defensie helpt ook Aruba in strijd tegen bootmigranten

Het leger gaat ook op Aruba de kustwacht assisteren bij het bewaken van de grens op zee. Het eiland heeft daar om gevraagd vanwege het aantal migranten dat de oversteek naar de ABC-eilanden in het Caribisch gebied maakt.

Defensie stond CuraƧao al bij met de kustbewaking. Daar voeren militairen al geruime tijd extra kustobservaties uit om migranten in vaak niet-zeewaardige bootjes te onderscheppen. Die taak is op verzoek van de CuraƧaose regering verlengd en wordt nu ook uitgebreid naar Aruba. De observaties van het leger werken daarnaast ook preventief tegen wapen- of drugssmokkel, aldus Defensie.