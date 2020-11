Aantal coronagevallen daalt licht, totaal naar ruim half miljoen

Het aantal coronagevallen is iets gedaald. Tussen woensdagochtend en donderdag werden 4506 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op woensdag meldde dat instituut iets minder dan 5000 nieuwe gevallen.

Het totaal aantal bevestigde besmettingen kwam donderdag boven de half miljoen uit. Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 503.000 mensen in Nederland positief getest. Het is donderdag dag 274 van de uitbraak. Iets meer dan twee maanden geleden stond de teller op 100.000 gevallen. Die grens werd gepasseerd op 23 september, dag 210.

In Amsterdam kwamen afgelopen etmaal 224 besmettingen aan het licht. In Rotterdam testten 196 inwoners positief en in Den Haag 116. Verder bleken 102 mensen uit de gemeente Utrecht en 77 mensen uit Almere het coronavirus onder de leden hebben, evenals 64 mensen in de gemeente Westland. In brandhaard Urk kwamen er nog eens 41 positieve tests bij, meer dan steden als Enschede, Maastricht en Apeldoorn.

De afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 36.000 mensen positief getest, vrijwel gelijk aan de week ervoor. Het RIVM had dinsdag al gezegd dat de daling van het aantal gevallen stagneert.

Het aantal sterfgevallen steeg donderdag met 76. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op woensdag meldde het RIVM 74 sterfgevallen door het virus. Van bijna 9200 Nederlanders is nu vastgesteld dat ze aan het virus zijn overleden. In de loop van december overlijdt waarschijnlijk de 10.000e Nederlander aan een coronabesmetting.

Het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen zal overigens hoger liggen. Tijdens de eerste golf werd lang niet iedereen getest en tijdens de tweede test lukte het niet iedereen om een afspraak voor een test te maken. Daardoor zijn coronapatiƫnten genezen of overleden zonder dat ooit is vastgesteld dat ze het virus hadden opgelopen.