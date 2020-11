Ook laatste verdachte fatale mishandeling Arnhem vrij

De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis geschorst van de laatste verdachte van de fatale mishandeling op 28 oktober, waarbij een 73-jarige man uit Arnhem om het leven kwam.

De jongen mag onder strenge voorwaarden naar huis. De rechtbank schorste al eerder de voorlopige hechtenis van de andere verdachten. In totaal zijn zes minderjarigen en een jongen van 18 jaar opgepakt. Voor alle verdachten is er volgens het OM voldoende verdenking. De jongens mochten onder strenge voorwaarden naar huis, omdat er voor hen een concreet plan klaar lag om er voor te zorgen dat zij niet opnieuw de fout in zouden gaan. Inmiddels is er ook een plan voor deze verdachte, aldus het OM.

Het slachtoffer werd belaagd in de Spijkerstraat in Arnhem. Hij overleed enkele uren daarna aan zijn verwondingen. De zeven verdachten hadden de man via internet verleid tot een seksafspraak.

Alle verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden bij de meervoudige jeugdstrafkamer.