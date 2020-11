Humberto Tan keert volgend jaar terug op de late avond

Humberto Tan keert vanaf het nieuwe jaar terug op de late avond. De presentator is vanaf dan elke zondag te zien in het praatprogramma Humberto, maakte RTL vrijdag bekend. De exacte startdatum is nog niet bekendgemaakt.

In de talkshow praat Tan met zijn gasten over de actualiteit, sport, entertainment, kunst en cultuur. In de sportzomer van volgend jaar is Tan op werkdagen te zien en zal dus met Eva Jinek en Beau van Erven Dorens een nieuw trio vormen dat de late avond afwisselend presenteert.

Tan, die in 2018 gedwongen afscheid nam van RTL Late Night vanwege teruglopende kijkcijfers, was verrast dat hij werd gevraagd. “Tegelijkertijd vind ik het spannend, want er is veel veranderd: de locatie, het tijdstip en voorlopig nog zonder publiek in de studio, maar ik ga er met mijn gasten een boeiend programma voor de kijker van maken. Het leven staat tenslotte niet stil in het weekend, er valt genoeg te bespreken over nieuws, sport en entertainment. Ik kijk er naar uit!”

Peter van der Vorst, directeur content RTL Nederland, spreekt over een nieuw “supertrio” op de late avond “waarmee we het hele jaar door het gesprek van de dag kunnen voeren.”